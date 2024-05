Torino, striscione di protesta davanti al Filadelfia: “Società senza valori”

Questa sera alle ore 20:45 il Torino affronterà il Milan in una delle sfide più importanti della stagione. Per i granata si tratterà della prima partita in casa dopo i fatti di Superga e già prima del fischio d'inizio il clima è rovente. Il cortile del Filadelfia prima dell'inizio della gara rimarrà aperto ai tifosi, che hanno già dato il via alle contestazioni. "Come può una società senza valori tramandare la nostra storia ai giocatori?" recita lo striscione appeso poco fa fuori dal Filadelfia. Il Grande Torino questa sera vedrà ventiduemila spettatori per una partita che dopo il pareggio tra Fiorentina e Napoli potrebbe avvicinare i granata concretamente all'Europa. Nonostante le parole di Juric in conferenza, dove il tecnico ha chiesto un clima di amore e unione per supportare la grande occasione di questa sera, dai segnali lanciati finora si prospetta un clima teso.