Torino, su Buongiorno interesse di Napoli e Inter. Cairo vorrebbe tenerlo

"Abbiamo una base molto buona. Possiamo fare degli innesti per rafforzare le parti della squadra che vanno rafforzate, ma certamente lo zoccolo duro è importante e va tenuto. Se Buongiorno resta? L'anno scorso lo abbiamo tenuto. Lui era contento, io più di lui. Se rimane Buongiorno io sono felicissimo". Queste sono dichiarazioni di Urbano Cairo all'inaugurazione del campo 3 del Robaldo a Mirafiori Sud, che dovrebbe diventare la nuova casa del settore giovanile granata, la mattina del 4 maggio. Ma la permanenza del canterano granata non si può dare per certa: su di lui ci sono interessi di top team, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, come Napoli e Inter e sullo sfondo c'è anche l'ipotesi Juventus.

Buongiorno e il mercato

Nel mercato di gennaio si era parlato di insistenti voci dalla Milano rossonera, che avrebbero voluto che il calciatore granata si fosse trasferito in Lombardia già nella scorsa sessione di mercato. Cairo il 19 gennaio fu chiarissimo sul tema: "Con Riso siamo in buonissimi rapporti, il tema di Buongiorno l’ho già detto non è un tema all’ordine del giorno, per cui Buongiorno rimane col Toro punto e basta". E Buongiorno alla fine rimase in granata. Il discorso è rimandato a quest'estate, dopo l'Europeo in cui probabilmente Buongiorno sarà chiamato a difendere l'azzurro dell'Italia. Il Napoli e l'Inter, al momento, parrebbero le squadre più interessate, ma ci dovrà essere un'offerta molto importante e non è detto che possa bastare, visto il precedente rifiuto all'Atalanta della scorsa estate.