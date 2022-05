Torino, sulla fascia sinistra si riparte da Vojvoda: una certezza di Juric

L'esterno granata è contento di restare in granata, non sarà sul mercato: un punto fermo della prossima stagione

Gualtiero Lasala

Il Torino ripartirà da Juric anche il prossimo anno, per cercare di puntare alle zone europee che sono "l'ossessione di questa piazza" come ha detto lo stesso tecnico nel post partita contro la Roma. Per ripartire, l'allenatore dovrà fare affidamento su alcuni punti cardine della sua squadra, per poi buttarsi sul mercato e acquistare i 10 giocatori di cui necessita Juric. Uno dei punti fermi di questa formazione sarà Mergim Vojvoda, reduce da una stagione senz'altro positiva, nella quale si è adattato e si è dimostrato molto affidabile.

DUTTILE - Juric ha trovato il suo giocatore da mettere sulla fascia sinistra. All'inizio doveva essere un candidato per giocare a destra, ma data l'emergenza, Vojvoda si è messo a disposizione in un ruolo non suo, che però ha interpretato anche molto bene in alcuni tratti della stagione, ma rimanendo comunque sempre su uno standard medio-alto nel corso di tutta l'annata.

CASA - Vojvoda non si dovrebbe muovere da Torino. In un periodo in cui ci sono molto incertezze dal punto di vista del mercato, il terzino sinistro granata sarà al centro del progetto di Juric per la prossima stagione. In più, con l'addio pressoché quasi certo di Ansaldi - che non rinnoverà, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto - la corsia sinistra rimane un po' scoperta e dovrà essere rinforzata sul mercato: ora però il titolare c'è e Juric sa che può contare sulle sue qualità, avendo anche diversi margini di miglioramento.