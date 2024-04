Zapata, a Empoli è scattato l’obbligo di riscatto: i numeri lo incoronano

Duván Zapata è il giocatore simbolo della stagione 2023/2024 del Torino. Arrivato sul finire del calcio mercato estivo, nonostante qualche piccolo dubbio sull'età del calciatore, Zapata ha dimostrato di essere ancora un giocatore di livello. Un dato su tutti certifica ciò: Zapata è il quarto marcatore della Serie A, e se non si conteggiassero i rigori sarebbe addirittura terzo. Nell'ultima sfida contro l'Empoli ha confermato il buon momento sia della stagione che delle ultime partite. Dunque, una super stagione fin qui quella dell'ex Atalanta che merita ora il riscatto. E tra l'altro è scattato l'obbligo di riscatto per il Torino dopo che il colombiano ha disputato una partita nel mese di aprile; infatti, la condizione per il riscatto dall'Atalanta era che giocasse almeno una gara ad aprile e questo è avvenuto al "Castellani" di Empoli.

La stagione di Zapata in numeri

Zapata è stato certamente il migliore giocatore nell'ultima sfida contro l'Empoli, segnando una doppietta, e nelle ultime cinque partite è andato a segno tre volte. Il momento di forma del numero 91 è davvero eccellente, e su di lui si regge il peso dell'attacco granata. Ingenerale l'attaccante colombiano ha segnato in 31 giornate ben12 gol ed è il quarto miglior attaccante in campionato, dietro ai soli Lautaro Martinez (23), Vlahovic (15), Giroud (13). Prendendo però in analisi solo i gol di movimento, senza i rigori, Zapata sarebbe terzo (Giroud ha calciato quattro penalties). Il dato impressionante è proprio che il colombiano ha segnato 12 gol senza alcun rigore a favore, totalizzando 88 tiri, di cui 37 nella porta avversaria. Poi è da sottolineare come dei 12 gol segnati ben sette provengano da colpi di testa, ultimi in ordine di tempo la doppietta di testa proprio contro l'Empoli. Zapata è il primo in questa stagione di Serie A per gol di testa ed è il giocatore che ne ha segnati di più nel massimo campionato: 31. Dunque, non male per un attaccante che all'anagrafe riporta 33 anni di età e che sta vivendo una seconda giovinezza.