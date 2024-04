Torino, Tameze saluta la mediana: per Juric ormai è stabilmente un difensore

Il francese ex Verona era stato preso la scorsa estate per rimpolpare il centrocampo ma con il passare del tempo è diventato un difensore fisso

24 aprile

Si avvia verso la sua naturale conclusione la prima stagione in maglia granata per Adrien Tameze. Il Torino la scorsa estate aveva prelevato dal Verona il giocatore francese, su indicazione del suo tecnico Ivan Juric che aveva già lavorato assieme a lui proprio nella formazione scaligera. La sua abnegazione e la sua disponibilità al sacrificio sono caratteristiche che spesso piacciono agli allenatori e sono probabilmente le motivazioni per cui il tecnico di Spalato lo ha voluto anche in granata, oltre alla sua duttilità che gli consente di essere impiegato in diversi ruoli.

Tameze si è trasformato stabilmente in un difensore: il braccetto destro è sempre lui — La scorsa estate Tameze era stato preso dal Torino per aumentare le rotazioni in mezzo al campo e perché dall'alto della sua esperienza avrebbe potuto aiutare un reparto per lo più giovane composto da talenti non ancora del tutto formati come Ricci, Ilic e Gineitis. Il francese e Linetty sarebbero dovuti essere gli uomini di esperienza in mezzo al campo per aiutare Juric e il suo staff nel far crescere i compagni di reparto più giovani. Questo suo bagaglio tecnico però l'ex Verona lo ha potuto mettere al servizio della squadra quasi sempre soltanto in difesa. Tameze ha infatti giocato appena una manciata di partite da mediano e quasi tutte le sue presenze sono finite per essere impegnate sulla linea difensiva. Quest'anno infatti il numero 61 granata ha giocato ben 16 partite sul totale di 25 come braccetto destro della retroguardia a re disegnata da Juric.

A centrocampo giocano altri: Juric preferisce schierare giocatori diversi in mediana — L'ultima partita in cui Tameze è sceso in campo dal primo minuto per ricoprire il ruolo di centrocampista è stata quella contro il Sassuolo dello scorso 10 febbraio. Sono quindi ormai più di due mesi che il francese occupa solo una posizione difensiva quando è stato chiamato in causa dal suo allenatore. In questo scenario pesa certamente il grave infortunio rimediato da Schuurs lo scorso ottobre nel match contro l'Inter perché l'olandese, che sarebbe dovuto essere il braccetto destro titolare, ha finito anzitempo la sua stagione e quindi Juric si è trovato costretto a scegliere un'alternativa. In questo ruolo si sono per lo più visti Tameze e Sazonov (con una netta preferenza per il primo) e a centrocampo sono invece state prese altre scelte. Juric in mediana si affida infatti sempre a due tra Ricci, Ilic, Linetty e Gineitis e lo si è potuto notare anche nell'ultima partite pareggiata con il Frosinone. Domenica contro i ciociari infatti il tecnico croato e il suo vice Paro hanno optato per schierare Tameze in difesa con Buongiorno e Rodriguez mentre in mediana, essendo Ricci squalificato e Gineitis infortunato, è stato dato spazio a Linetty e al rientrante Ilic che era reduce da circa 50 giorni fermo ai box. Contro l'Inter il problema a centrocampo rimane perché rientrerà Ricci ma questa volta ci sarà Linetty squalificato. Da capire quindi i piani di Juric che se a San Siro si affidasse ancora a Tameze in difesa, in panchina si ritroverebbe solamente dei centrocampisti di ruolo pescati dalla Primavera (che giocherà quasi in contemporanea il derby di categoria contro la Juventus).

