Torino, tanti auguri a Etrit Berisha: il portiere albanese compie oggi 34 anni

Etrit Berisha compie oggi 34 anni. Il portiere albanese inizia la sua carriera in Kosovo per poi passare nelle giovanili degli svedesi del Kalmar, con cui fa il suo esordio tra i professionisti nel 2008. Nel 2013 approda alla Lazio, dove rimarrà fino al 2016, e in seguito veste le maglie di Atalanta e SPAL. Nel 2021 viene acquistato dal Torino, e finora in maglia granata ha collezionato 10 presenze; vanta anche 75 presenze nella Nazionale albanese.