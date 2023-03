Torino, tanti auguri a Ivan Ilic: il centrocampista serbo compie oggi 22 anni

Ivan Ilic compie oggi 22 anni. Il centrocampista serbo inizia la sua carriera da calciatore nella squadra della sua città, il Real Nis, per poi passare alla Stella Rossa, con cui nel 2016 fa il suo esordio tra i professionisti. Nel 2018 viene acquistato dal Manchester City, che lo gira successivamente in prestito allo Zemun e poi al NAC Breda, prima dell'approdo al Verona nel 2020. Le buone prestazioni del classe 2001 convincono gli scaligeri ad acquistarlo nel 2021, e Ilic firma un quinquennale; nella finestra del mercato invernale 2023 il Torino batte la concorrenza del Marsiglia e si aggiudica il centrocampista, che si trasferisce in granata in prestito con obbligo di riscatto.