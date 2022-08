Torino, tanti auguri a Samuele Ricci: 21 anni per il centrocampista granata

Arrivato in inverno dall'Empoli, si sta affermando in granata

Samuele Ricci ha iniziato alla grande la stagione. Due ottime prestazioni nelle prime due giornate di campionato. Anche ieri sera, sabato 20 agosto, si è distinto nella mediana granata contro la Lazio di Maurizio Sarri. In questa domenica di riposo per il mondo granata Ricci potrà festeggiare con parenti e amici il suo ventunesimo compleanno. Nato il 21 agosto 2001 a Pontedera, è arrivato al Torino lo scorso inverno dall'Empoli e si sta affermando sotto la Mole. Già in orbita della Nazionale Under-21, è destinato a diventare un perno anche nella Nazionale maggiore nel prossimo futuro. Anche il Torino sui propri social ufficiali ha tributato il proprio centrocampista con i consueti auguri.