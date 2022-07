Torino-Trabzonspor 3-0: doppio Radonjic e Seck, i granata vincono e convincono

Buona prova dei granata, che liquidano i campioni di Turchia gestendo il gioco in maniera brillante

Alberto Giulini

Tre gol ma soprattutto diversi segnali incoraggianti da parte del Toro, che in amichevole supera 3-0 i campioni di Turchia del Trabzonspor al termine di una partita convincente. Due gol di Radonjic sbloccano l'incontro già nel primo tempo, quindi in avvio di ripresa Seck fissa il risultato sul definitivo 3-0. Ottima prova a livello di gioco da parte dei granata, capaci di gestire il possesso nonostante una formazione ancora sperimentale.

Torino-Trabzonspor, le scelte di Juric

Con Sanabria non al meglio e Pellegri indisponibile, Juric accantona ancora una volta Zaza per riproporre il tridente leggero senza centravanti, con Linetty, Seck ed il recuperato Radonjic a guidare l'attacco. Nessuna sorpresa sugli esterni, dove il tecnico conferma quella che si può ad oggi definire la coppia titolare: a destra Singo, sul versante opposto Vojvoda. Tra i pali c'è Berisha, a guidare la difesa - dopo l'addio di Bremer ed in attesa del mercato - c'è ancora una volta Zima. A completare la retroguardia spazio a Djidji sul centrodestra e Rodriguez sul centrosinistra.

Torino-Trabzonspor, il primo tempo

I granata partono con il piede giusto e fin dalle prime battute gestiscono il gioco manovrando il pallone. Al quarto d'ora arriva la prima vera occasione da gol: gran palla di Radonjic a cercare Seck, anticipato con un disperato intervento in calcio d'angolo. Cinque minuti più tardi il Toro passa in vantaggio. Al termine di un'azione insistita Singo mette forte in mezzo trovando i guanti di Cakir, Radinjic è il più veloce di tutti e ribatte in rete il pallone rimasto vagante. Nemmeno il tempo di riprendere che al 22' il trequartista serbo trova la doppietta personale, rubando palla a Tokoz e involandosi verso la porta per il gol del 2-0. Il primo vero squillo dei turchi arriva al 38' con una conclusione da fuori di Bakasetas, che non inquadra lo specchio della porta difesa da Berisha. Un buon Toro va dunque al riposo avanti di due gol.

Torino-Trabzonspor, il secondo tempo

In avvio di ripresa subito tre cambi per Juric, che chiede ai suoi di giocare con un inedito 3-5-2 senza centravanti: dentro Milinkovic-Savic, Izzo e Verdi al posto di Berisha, Djidji e Radonjic. A portare il Toro sul 3-0 ci pensa Seck, che approfitta di un brutto pallone perso in uscita dalla difesa turca. Il senegalese è quindi freddo, a tu per tu con il portiere, a infilare il gol del tris. Al 12’ è bravo Vanja a dire due volte di no a Trezeguet, salvando in angolo e mantenendo la porta inviolata. Quindi al 26’ il gigante serbo è di nuovo reattivo nel chiudere lo specchio ancora una volta a Trezeguet e sulla ribattuta a Kouassi. Al 34’ arriva un altro cambio per Juric, che inserisce Aina come braccetto di sinistra al posto di Rodriguez. Al 35’ altra girandola di cambi: dentro Sanabria, Adopo, Segre e Bayeye per Linetty, Singo, Lukic e Seck. Un'invasione di tifosi turchi costringe il direttore di gara a decretare la fine dell'incontro senza minuti di recupero. Sorridono dunque i granata di Juric, bravi ad imporsi con un netto ma soprattutto convincente 3-0.