Torino-Trabzonspor, le formazioni ufficiali: Radonjic titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Trabzonspor-Torino. Ivan Juric ha scelto gli undici titolari che scenderanno in campo per l'amichevole contro i turchi. Sulla trequarti rientra Radonjic, che due giorni fa si era fermato ed era quindi in dubbio per un problema a un adduttore. Tra i titolari anche Djidji, che torna quindi tra gli undici iniziali dopo l'assenza nella precedente amichevole contro il Mlada Boleslav. Assente nel terzetto difensivo Buongiorno. A causa di un sovraccarico muscolare, il centrale granata è rimasto in hotel a fare terapie.