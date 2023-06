Torino, trent’anni fa oggi l’ultimo trofeo: la Coppa Italia con Mondonico

Un'eternità. Trent'anni fa il Torino sollevava l'ultimo titolo della sua storia. Correva l'anno 1993. Il Milan vinceva il suo tredicesimo tricolore, il secondo consecutivo. L'ultimo atto della stagione italiana andò in scena il 19 giugno 1993. Si giocava la finale di Coppa Italia tra il Torino di Emiliano Mondonico e la Roma di Narciso Pezzotti. Per entrambe c'era la possibilità di vincere un titolo dopo un campionato concluso a metà classifica. A spuntarla furono i granata per 3-0 grazie all'autogol di Benedetti e alle reti di Sandro Cois e Daniele Fortunato. L'ultima gioia per il popolo granata, che dopo quel trofeo non vedrà più nulla di simile.