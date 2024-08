Torino, tutti i numeri dieci dell’era Cairo: ora tocca a Vlasic

Martedì il Torino ha presentato la nuova maglietta da gara per la stagione 2024/2025, ma non è stata l'unica novità in casa granata. All'evento era presente Nikola Vlasic che indossando la divisa ha svelato il suo nuovo numero: il 10. Per quanto visto nelle ultime stagioni il croato, sia per estro che per attaccamento al club, ha meritato di indossare questa prestigiosa maglia. Vediamo però chi prima di lui ha portato il 10 sulle spalle durante la presidenza di Urbano Cairo.