Torino-Udinese 0-0 al 45′: partita bloccata all’intervallo

Il primo tempo: i granata fanno spesso la partita ma non trovano l'ultimo passaggio

Al quarto minuto il Toro ha subito una buona chance con Vlasic che riceve palla e da buona posizione in area calcia ma Silvestri respinge e poi sul tap-in Zapata non riesce a dare forza al pallone. L'Udinese prova a farsi viva in attacco al nono minuto con un inserimento di Pereyra che viene servito da Kamara ma il cross dell'argentino finisce tra le braccia di Vanja. In avvio di partita si può notare un Lazaro molto attivo sulla fascia sinistra, sempre propositivo e in movimento ma in cerca di quel guizzo giusto che non arriva. Ebosele anche sulla stessa fascia prova a mettersi in mostra con delle giocate di qualità compreso un cross per Lucca che di testa costringe Vanja alla parata al 12'. Al quarto d'ora Vlasic calcia una punizione ma senza precisione. Tre minuti più tardi il Toro alza il pressing e prova un tiro dalla distanza con Ilic che obbliga Silvestri a deviare in calcio d'angolo. Soppy con destrezza subisce fallo al 22' al limite dell'area, Ilic col mancino prova a calciare la punizione ma sorvolo la traversa di poco. Poco prima della mezzora Ilic si prende il fondo e crossa bene in mezzo ma non c'è nessuno pronto a deviare in porta e così Silvestri riesce a far sua la sfera. Al 32' un passaggio sbagliato di Soppy rischia di mandare in porta Lucca che però viene murato molto bene da Buongiorno al momento del tiro. Il Toro continua a farsi vedere in attacco e schiaccia l'Udinese nella sua metà campo senza però riuscire a trovare l'imbucata giusta per calciare in porta: al 37' il cross di Soppy viene deviato in corner. Sul finire di primo tempo Lucca prova una rovesciata su situazione di calcio d'angolo ma la palla termina lontano dallo specchio. Gli ultimi minuti di prima frazione procedono senza ulteriori squilli.