Torino-Udinese 1-0, Cairo: “Avanti così, far bene partita per partita”

"Il campionato è lungo. Dobbiamo pensare a far bene partita per partita, come oggi. Peccato per la Coppa Italia con la Fiorentina, una l'abbiamo vinta, l'altra l'abbiamo persa e si poteva anche non perderla ma succede..."

"Mi è dispiaciuto. E' arrivato nel 2016, era un ragazzino. E' cresciuto mano a mano. Vi svelo un aneddoto, quando abbiamo fatto il rinnovo nel 2020, gli agenti si mettono d'accordo con Bava per un certo ingaggio. All'appuntamento chiede di parlare, in quattro anni non aveva mai parlato se non quando ci si dava il cinque... Ha chiesto 100 mila euro in più rispetto all'accordo. Gli ho risposto che visto che avevo finalmente sentito la sua voce glieli davo. Poi non so come mai in estate le cose siano andate così... Mi è spiaciuto, ma se non l'avessimo venduto lo avremmo perso a zero. Non avrebbe mai firmato, come Belotti. Ma abbiamo preso Ilic. E' costato di più, ma ci sono sempre le commissioni... Non avrei voluto vendere Lukic, ma era l'unico modo per monetizzare su un giocatore che non avrebbe mai firmato"