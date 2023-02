Torino-Udinese 1-0, le reazioni social: “Una partita da Toro”

Il Torino torna a vincere e supera l'Udinese, agguantando il settimo posto. I granata quindi trovano il primo piazzamento utile per una qualificazione in Europa e al momento sarebbero in Conference League. Manca ancora tanto alla fine del campionato ovviamente, ma è una posizione che dà lustro al lavoro fatto dalla squadra. Ecco i migliori tweet dei tifosi del Toro.