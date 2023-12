Torino-Udinese 1-1, le reazioni social: “Più che una partita, un assedio”

All'Olimpico Grande Torino si è disputata una partita rude, chiusa e tattica. Alla fine tra Torino e Udinese esce un pari che rispecchia l'andamento della partita, grazie a un tiro-cross di Ilic che finisce in porta. Un risultato che al Torino sta un po' stretto mentre accontenta i friulani, i granata mancano un'altra occasione per fare un salto in classifica.