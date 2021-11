Torino-Udinese, Buongiorno: “Juric dice di attaccare anche a noi difensori”

Le parole dei protagonisti nel prepartita direttamente dallo stadio Olimpico Grande Torino

Durante il prepartita della sfida tra Torino e Udinese Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Il mister ci chiede di dare una mano agli attaccanti in fase offensiva e questa può essere un’opportunità per noi difensori per avvicinarci di più alla porta e aiutare i compagni a segnare oppure far gol noi stessi”.