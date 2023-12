Torino-Udinese, i convocati di Juric: assente Linetty

Si avvicinano le 15: il Torino scenderà in campo contro i friulani. I granata vogliono bissare il successo di settimana scorsa contro l'Empoli, mentre i bianconeri sono alla ricerca di preziosi punti classifica. Assenti Schuurs e N'guessan tra i convocati per i padroni di casa, oltre a Linetty. Così ieri Juric in conferenza sul polacco: "Non ci sarà Linetty che ha un problema al polpaccio e domani non sarà presente". Di seguito l'elenco completo dei ragazzi convocati da mister Juric.