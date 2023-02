Torino-Udinese, le ultime dai campi: squadre in campo per il riscaldamento

14.24 - In campo anche il Torino. Mezz'ora al via

14.22 - Udinese in campo per il riscaldamento

1 4.14 - Inizia il riscaldamento. Portieri di Torino e Udinese in campo

13.51 - Ecco le formazioni ufficiali. Riposa Vlasic, in panchina. C'è Karamoh dal 1': QUI per leggere gli undici scelti da Juric

13.44 - Sfilano ora i ragazzi delle Academy del Torino. Provengono da 55 società diverse, sono circa 1800 ragazzi. Dopo la sfilata si accomoderanno in Curva Primavera con le loro famiglie. Curva Primavera esaurita.

13:19 - Le squadre stanno per fare l'ingresso al "Grande Torino". In arrivo il pullman granata

Buon pomeriggio lettrici e lettori di Toro News. Benvenuti alle ultime dai campi di Torino-Udinese, prossima gara dei granata di Ivan Juric. I granata scenderanno in campo alle 15 al "Grande Torino" per cercare il riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. I bianconeri arrivano al match dopo il pari contro il Verona.