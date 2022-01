Torino, un nuovo positivo nel gruppo squadra: salgono a quota 4

Un'altra positività tra i giocatori del Torino ai tamponi di controllo

Il Torino FC comunica, tramite una nota sul sito ufficiale della società, che un altro giocatore del gruppo squadra è risultato positivo in seguito ad un controllo svolto tramite un tampone molecolare. Il giocatore, vaccinato, è ora in isolamento e la società si è già prestata ad informare le autorità sanitarie competenti. Salgono dunque a 4 i membri del gruppo squadra attualmente positivi al Covid in casa Toro: tre calciatori (nelle ultime ore se ne era negativizzato uno, che si deve sottoporre alle visite mediche) e una persona dello staff tecnico. Tutta la squadra è da oggi in quarantena attiva, secondo le nuove regole: i componenti potranno muoversi da casa solo per allenamenti e partite. Dunque l'attività del Torino continua regolarmente.