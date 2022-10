Torino Under 17, rinviata la gara con la Fiorentina

Come riportato dal sito ufficiale del Torino, la partita tra la squadra Under 17 dei granata e i pari età della Fiorentina, inizialmente programmata per domenica 9 ottobre alle ore 12:00, è stata posticipata a data da destinarsi. E' stata infatti accolta la richiesta di rinvio della stessa squadra viola, che conta 3 ragazzi in nazionale al momento.