Torino, Vagnati in Argentina a caccia di talenti

Davide Vagnati al lavoro per trovare i rinforzi giusti e per farlo è volato in Argentina. L’ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Inter Ivan Juric. L’allenatore granata ha spiegato che il responsabile dell’area tecnica del Toro è spesso in viaggio per seguire dal vivo i giocatori e in questo momento si trova in Argentina.