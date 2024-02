Torino, Vanja Milinkovic-Savic ripiomba nella mediocrità e genera malcontento

Dybala riporta in evidenza i limiti tecnici di Vanja, il portiere granata è tornato a vivere un periodo negativo: per il salto di qualità serve un portiere affidabile non solo a fasi alterne

Federico De Milano Redattore 28 febbraio - 09:43

Vanja Milinkovic Savic è tra i protagonisti in negativo del momento del Torino. Dopo una fase di prestazioni in miglioramento, accompagnate da un numero rilevante di partite terminate con la rete inviolata anche per alcuni suoi interventi importanti, il portiere granata ora torna a subire critiche e a generare malcontento nell'ambiente.

Un'altra disattenzione di Vanja costa punti al Torino — Milinkovic Savic è ormai un giocatore da tempo noto nel mondo granata perché questo 2024 è il suo ottavo anno come calciatore di proprietà del Torino. Già in passato si erano palesati alcuni suoi limiti tecnici soprattutto se confrontati con altri protagonisti del ruolo passati all'ombra della Mole durante la gestione Cairo come Salvatore Sirigu, Jean François Gillet o anche Matteo Sereni. Le perplessità lo hanno sempre accompagnato e sono state fortificate da esperienze in prestito non esaltanti, ma a dispetto di questo la società e Ivan Juric lo hanno scelto come estremo difensore titolare fin dall'inizio della gestione tecnica del mister croato, scegliendo di risparmiare in quel ruolo per dirottare il budget su altri reparti e confidando nel fatto che potesse crescere con il tempo. Se nei primi due anni Milinkovic-Savic non aveva fugato del tutto le perplessità, in questa stagione - dopo il punto più basso toccato in un derby perso per due uscite a vuoto da parte sua - era parso in crescita per capacità di dare sicurezza alla difesa e di compiere buoni interventi. Nelle ultime partite, tuttavia, si è assistito a un nuovo evidente calo che mette in discussione l'intero percorso. Sta mancando il contributo di Vanja in un momento importante, se non decisivo, della stagione.

Il periodo-no di Vanja: non impeccabile su quattro gol presi — La prestazione insufficiente offerta da Vanja contro la Roma è solo l'ultima di una serie di sue prove rivedibili offerte nelle recenti settimane. La serie negativa del portiere risale a qualche partita fa. Contro il Sassuolo in occasione del gol di Pinamonti avrebbe potuto fare di più (al pari di Lovato in marcatura), poi c'è da ricordare un salvataggio sulla linea di Masina ad inizio match contro il Lecce dopo una presa errata del portiere classe 1997 e infine pure contro la Lazio non ha dato l'impressione di essere impeccabile quando Guendouzi ha trovato la rete che ha aperto le marcature con un tiro rasoterra non imparabile. Infine ci sono stati i tre gol di Dybala a Roma. Tralasciando il rigore (sono solo due quelli parati al Toro da Vanja sui 19 affrontati), è evidente come non fossero imparabili le due successive conclusioni dell'asso argentino, una conclusione da 30 metri di distanza letta in ritardo e un diagonale velenoso ma alla portata (da una ripresa dal retro si nota come la palla fosse in direzione della mano del serbo che invece viene istintivamente e inspiegabilmente tolta).

Vanja, la reazione dopo la panchina di Bologna e ora un nuovo calo — I limiti tecnici del portiere ex Spal emergono in maniera ancora più evidente quando soffre di momenti di appannamento e deconcentrazione. La mente corre a quando lo scorso 27 novembre, un po' a sorpresa, Juric schierò a Bologna il secondo portiere, Luca Gemello, per scelta tecnica dovuta a quanto aveva visto in allenamento. Nelle partite successive Vanja è tornato in porta e sembrava aver recepito bene il messaggio dell'allenatore. Ora però Milinkovic Savic è tornato in un momento negativo di forma e a pagarne il prezzo è tutto il Torino. Sembra che Vanja sia un calciatore che necessiti spesso di essere pungolato per mantenere alta la concentrazione e non incappare in vortici negativi dai quali non è sempre semplice uscire. Per il Torino il tema portiere continua quindi ad essere un argomento controverso: di certo per il salto di qualità occorre un estremo difensore in grado di dare affidabilità in modo continuo e non a fasi alterne.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.