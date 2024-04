Torino, Vanja si riscatta nel derby: ora serve un gran finale di stagione

Nell'ultimo match di Serie A il Torino ha sfidato la sua rivale di sempre: la Juventus. All'Olimpico Grande Torino né granata né bianconeri hanno saputo sfruttare le occasioni da gol e il match è terminato 0-0. Tra gli uomini di Juric a spiccare è stato sicuramente Vanja Milinkovic-Savic : il portiere ha salvato il risultato in alcune occasioni, in particolare con una gran parata su Vlahovic. Ora al serbo aspetta un finale di stagione molto importante, in cui è vietato sbagliare.

Vanja si riscatta dopo Empoli e dopo il brutto derby dell'andata, ora serve continuità

Milinkovic- Savic ha vissuto fin qui una stagione altalenante: ha saputo essere decisivo sia in positivo che in negativo e in più occasioni ha ricevuto critiche e fischi dalla tifoseria granata. Come ad esempio nel derby d'andata, dove il Torino uscì sconfitto dall'Allianz Stadium a causa di una brutta prestazione del serbo. Anche nella 31^ giornata, partita persa 3-2 contro l'Empoli, Vanja avrebbe potuto fare meglio in occasione del tiro di Cambiaghi che ha aperto le marcature. Nell'ultima giornata però l'estremo difensore granata è risultato decisivo e ha salvato a tutti gli effetti il risultato. L'estremo difensore serbo ha sfruttato il derby per riscattarsi e sicuramente non poteva scegliere partita migliore, ma ora per convincere la tifoseria servirà un finale di stagione a livello dell'ultimo match e soprattutto all'altezza di una squadra che punta alla qualificazione in Europa.