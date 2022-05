Torino, variazione nel programma del 4 maggio: allenamento al Fila alle 12.30

Il comunicato del Torino: i cancelli del Filadelfia si apriranno alle 12:15

In occasione del 4 maggio, torneranno ad aprirsi le porte del Filadelfia a distanza di oltre due anni dall'ultima volta. Rispetto al programma che era stato comunicato dal Torino in precedenza c'è un cambio di orario per l'allenamento a porte aperte. Non più alle 11:00, ma alle 12.30. I cancelli del Filadelfia saranno aperti a partire dalle 12:15.