Torino-Venezia 1-1, Aramu al 45′: “Approccio sbagliato, poi ci siamo svegliati”

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita al termine del primo tempo di questo match valido per il 25^ turno di Serie A

Al termine del primo tempo del match Torino-Venezia, valido per la 25^ giornata di Serie A, Mattia Aramu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo sbagliato l'approccio e dopo aver preso una sberla ci siamo svegliati. Dopo abbiamo fatto la nostra partita e dobbiamo continuare così come abbiamo finito. Forse eravamo un po' contratti perché sapevamo che è una partita importante per noi. Ora però abbiamo già archiviato quei primo 10-15 minuti e dobbiamo ripartire così forte nel secondo tempo".