Torino-Venezia e i finali maledetti: granata beffati due volte nelle ultime sfide

Il Toro di Ivan Juric deve riscattarsi dopo l'ultima sconfitta, contro il Venezia i precedenti sono positivi

Federico De Milano

Il Torino è chiamato a rispondere alla brutta sconfitta rimediata ad Udine domenica scorsa. L'avversario che si presenterà davanti ai granata sabato 12 alle ore 20:45 sarà il Venezia allenato dall'ex Paolo Zanetti. Gli uomini di Juric affrontano una squadra in difficoltà di risultatie che è tornata in zona retrocessione venendo scavalcata dal Cagliari nello scorso turno di Serie A. I precedenti tra queste due formazioni sorridono al Toro che in casa ha più volte gioito contro i lagunari.

L'ULTIMO PRECEDENTE A TORINO - Storicamente le sfide tra Torino e Venezia, giocate in terra piemontese, sono state favorevoli ai granata. In tutte le competizioni ufficiali, le due squadre si sono affrontate 21 volte in casa del Toro e il bilancio recita: 11 vittorie granata, 6 pareggi e solo 4 vittorie del Venezia. Quella di sabato sarà la tredicesima partita giocata in casa del Torino in Serie A per la squadra veneta. Ma da tanti anni Toro e Venezia non si affrontano a Torino. Il match più recente disputato in Piemonte tra queste due formazioni risale al 14 novembre 2004 quando si giocò il 13^ turno del campionato di Serie B. La gara terminò 1-1 e sulla panchina granata quel giorno sedeva Tullio Gritti, vice di Ezio Rossi e oggi vice di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Al gol del Torino realizzato da Pinga al 43', rispose quello di Landaida giunto in pieno recupero al minuto 91. Quel campionato terminò con il Venezia al 20^ posto e il Torino al secondo, prima dei grandi problemi che portarono al fallimento nel 2005.

POCHE GIOIE - Restringendo la ricerca al massimo campionato, il Torino ha vinto sette delle ultime nove partite casalinghe in Serie A contro il Venezia, anche se nella più recente di queste ha trovato la sconfitta: 1-2 nel dicembre 2001, quando una doppietta di Pippo Maniero (con il secondo gol al 93') rifilò una bella beffa al Torino di Camolese (quel giorno segnò Comotto). Quello è stato l'unico successo per il Venezia nelle ultime otto sfide di Serie A contro il Torino, tra casa e trasferta: per il resto ci sono ben sei pareggi (l'ultimo è il match di andata al "Penzo" in questo campionato, terminato 1-1) e un successo del Torino, nel settembre 1999 (2-1 con le reti di Marco Ferrante e Edoardo Artistico). Infine, più in generale, va detto che il Torino ha ottenuto un solo successo nelle 10 sfide tra Serie A e B contro il Venezia a partire dagli anni 2000: 0-3 a Venezia nell’aprile 2005 nel campionato cadetto (completano il parziale cinque pareggi e quattro sconfitte). Insomma, i lagunari non sono mai stati un avversario comodo per i granata ed è già successo che segnassero in extremis facendo perdere punti al Torino. Non un buon viatico per i granata di Juric, il cui campionato è stato caratterizzato da tanti finali da incubo.