Toro, con il Venezia una mediana tutta nuova: chance per il duo Pobega-Ricci dal 1′

Out Lukic e Mandragora, per Pobega e Ricci ci sono ottime possibilità di essere schierati titolari

ALTERNATIVE - Pobega e Ricci partono dietro nelle gerarchie del centrocampo granata, ma nella sfida di sabato sera hanno ottime probabilità di essere schierati dall'inizio, considerata l'assenza di Lukic e Mandragora e la poca considerazione che ha Juric ultimamente nei confronti di Linetty. I due italiani viaggiano verso la titolarità, che al classe '99 manca da ormai troppo tempo, per la precisione dal 22 dicembre, quando fu schierato dal 1' a San Siro nel match contro l'Inter. Per quanto riguarda l'ex Empoli invece, Torino-Venezia potrebbe essere il suo esordio assoluto in maglia granata, dopo i 90' vissuti in panchina nel match in casa dell'Udinese, il primo da giocatore del Torino.

AZZURRI - Il Toro contro il Venezia può schierare una mediana tutta azzurra. Pobega e Ricci sono infatti tra i giovani in orbita nazionale, con il Ct Roberto Mancini che li ha già notati e convocati. Pobega è infatti stato chiamato per le gare del novembre scorso, mentre Ricci ha partecipato di recente allo stage organizzato dallo stesso Mancini a Coverciano. I due sono giovani interessanti e con forti margini di crescita, il cui futuro è certamente radioso, ma tutto passa dalle prestazioni in campo. In tal senso, Torino-Venezia è un'opportunità per entrambi per dimostrare quanto valgono, oltre che utile per provare anche a scalare le gerarchie della mediana di Juric.