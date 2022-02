Torino-Venezia, Vagnati: “Stiamo facendo bene ma non abbiamo ancora fatto nulla”

Le dichiarazioni del dt granata pochi minuti prima dell'inizio di questo match valido per il 25^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio del match Torino-Venezia, valido per la 25^ giornata di Serie A, il dt granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Noi dovevamo cambiare le sorti di quelli che sono stati gli ultimi due anni del Torino perché per storia e per blasone non rappresentavano quello che è il livello del Torino. Il mister ha dato segnali importanti fin dall'inizio, secondo noi stiamo andando nella direzione giusta tutti insieme e dobbiamo continuare perché non abbiamo ancora fatto nulla, è un percorso che dobbiamo fare e che stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare per questa strada per arrivare in una zona di classifica in cui possiamo esprimere un calcio importante e propositivo perché non è un calcio solo fisico il nostro".