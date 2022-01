Torino, Verdi negativo: lo rende noto la compagna

Simone Verdi non è più positivo al Covid-19. A renderlo noto è la compagna attraverso una storia sul proprio profilo Instagram

Buone notizie in casa Toro: Simone Verdi non è più positivo al Covid-19. A renderlo noto è la fidanzata e futura moglie Laura attraverso una storia sul proprio profilo Instagram. Entrambi erano in isolamento a Bologna, dove il giocatore granata stava già svolgendo attività di recupero dall'infortunio e dunque non aveva contatti col gruppo da tempo. Mentre la compagna del giocatore continua con l'isolamento (in quanto ancora positiva), Simone Verdi adesso potrà riprendere ad allenarsi e continuare il programma di recupero per tornare il prima possibile a disposizione di Ivan Juric e dei compagni di squadra.