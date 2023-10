Torino-Verona 0-0: granata a secco di idee e di gol

Il Toro parte subito forte con Demba Seck che al primo minuto accelera sulla fascia destra, punta Amione con un doppio passo e calcia col destro ma Montipò respinge coi piedi. Al quinto minuto Suslov prova il tiro che però esce un po' debole e Vanja controlla senza problemi. Dopo 8 minuti arriva già il primo giallo, in direzione di Magnani per una brutta entrata su Radonjic. Avvio comunque positivo dei granata che nei primi dieci minuti mantengono un grande predominio del pallone. Il Verona invece attende e prova a ripartire. Al 12' Lazovic riceve palla sulla fascia sinistra e prova il dribbling ma Soppy è attento e lo contiene. Due minuti più tardi gli ospiti favoriscono di una punizione da una buona posizione centrale ma Ngonge spreca calciando sulla barriera. Zapata al 17' mette in mostra tutta la sua caparbietà e la sua forza fisica guadagnando un corner nei pressi della bandierina dopo aver lottato da solo contro due avversari. Il Verona per attaccare punta molto sulla fascia mancina con Lazovic che al 20' prova a scappare allungandosi la palla su Soppy ma la tocca fuori dal campo. Al 20' Sazonov rimane a terra, entrano i medici ma lui stringe i denti e prova a restare in campo. Sette minuti più tardi però il dolore al piede destro è troppo forte e chiede il cambio, Juric lancia Tameze come braccetto destro. Il Toro continua a fare la partita e ad attaccare senza però riuscire a creare molti pericoli a Montipò con l'Hellas che tiene una linea difensiva bassa e compatta. Questo fino al 38' quando Ricci trova una bella verticalizzazione per Soppy che mette in mezzo un pallone verso Zapata, il colombiano viene però anticipato con la palla messa in angolo. Il fattore offensivo per il Torino è sempre Zapata che è difficile da contenere per i difendenti gialloblù e al 43' di fisico guadagna un altro corner. Nel primo tempo però la squadra di Juric continua a paventare problemi con le situazioni da calcio d'angolo e non riesce a sfruttarne nemmeno uno. La più grande occasione capita sui piedi di Lazaro che in pieno recupero chiude un buon uno-due con Lazaro prima di concludere debolmente verso la porta e Montipò devia ancora in angolo. La prima frazione si chiude così sullo 0-0.

Il secondo tempo: ottima prova difensiva del Verona che ferma sempre il Toro

Al 4' della ripresa c'è una potenziale occasione per il Toro con Zapata che protegge palla, scarica su Radonjic e poi quest'ultimo cambia gioco aprendo tutta in direzione di Seck che prova a partire in contropiede ma viene fermato. Dopo 8 minuti di secondo tempo Juric vuole già vedere qualcosa di diverso e manda in campo contemporaneamente Linetty e Vlasic. Lasciano loro posto Ilic e Radonjic con quest'ultimo che non è visibilmente soddisfatto e calcia una bottiglietta presente nei pressi della panchina. Al 17' una discesa sulla fascia destra di Faraoni rischia di assumere i contorni di una doccia fredda: il cross del numero 5 gialloblù assume una traiettoria particolare e grazie alla sua altezza Vanja riesce ad evitare che si insacchi all'incrocio. Tameze si prende un cartellino giallo al 25' per un fallo tattico utile per fermare una ripartenza gialloblù. Il Verona nel secondo tempo è molto bravo a mettere la gara sui suoi binari cercando di abbassare il ritmo per concedere poco ai granata e proseguendo la sua difesa arcigna. L'azione migliore per l'Hellas arriva al 30' con Djuric che si sfrutta bene la sua stazza, si alza la palla in area e tenta una rovesciata che però Vanja riesce a parare. Zapata continua la sua lotta personale con i difensori del Verona che spesso porta alla conquista di calci d'angolo mai sfruttati dai granata. Per gli ultimi dieci minuti di gara Juric prova a sfruttare le carte Karamoh e Bellanova che sostituiscono Seck e Soppy. Al 37' arriva la migliore occasione del match per il Toro con una palla che Montipò riesce a smanacciare la sfera che poi Coppola non allontana bene e arriva Schuurs. Il tiro del numero 3 granata è potete e prende un bel giro ma esce di poco sfiorando l'incrocio. Al 40' il Torino rischia con un cross basso verso Djuric che, pensando di avere un compagna alle spalle, lascia scorrere ma non c'è nessun gialloblù e così Lazaro spara via togliendo la paura ai tifosi granata. Saponara prova un tiro dalla distanza al 42' ma la palla arriva docile tra le braccia di Vanja. Disperazione di Juric al 44' quando Vlasic sbaglia l'imbucata per Zapata regalando palla a Montipò. Nei minuti di recupero il Toro prova un paio di ultimi attacchi ma senza grande lucidità e la retroguardia veronese ha vita facile nel proteggere la propria porta difendendo un prezioso punto in trasferta. La gara termina così sullo 0-0 con molta delusione sui volti dei giocatori granata.