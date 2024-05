Verona-Torino 0-0: primo tempo soporifero, parità all’intervallo

Juric riesce a recuperare l'acciaccato Zapata ma deve fare a meno di Buongiorno, comunque presente in panchina. Al centro della difesa spazio dunque a Lovato, uno dei tanti ex di giornata, affiancato da Vojvoda e Masina. Rodriguez si alza ancora una volta sulla corsia mancina, sul versante opposto spazio invece all'intoccabile Bellanova. Tameze rientra dalla squalifica e si prende una maglia al fianco di Ilic, Ricci sostituisce l'infortunato Vlasic nel ruolo di trequartista. In avanti, a fare coppia con Zapata, c'è Sanabria. Il Verona si affida invece a Noslin e Lazovic a supporto dell'ex granata Bonazzoli.

Il primo tempo: latitano le occasioni

La gara si apre all’insegna dell’equilibrio e il gioco molto spezzettato non favorisce le occasioni da gol. Di bel calcio se ne vede poco. Il primo vero squillo arriva al 24’, quando Vanja blocca comodamente un colpo di testa centrale di Noslin. I granata faticano a superare la metà campo, Zapata gioca a sinistra ma è il solo a provarci, Bellanova a destra fa ben poco per mettersi in mostra. Alla mezzora un angolo per il Toro: la palla arriva a Zapata che gira di testa ma non inquadra lo specchio. Al 38’ scatta il giallo per Noslin che interviene in ritardo su Tameze. Quindi anche Magnani finisce sul taccuino dell’arbitro per un fallo su Zapata. L’ultima occasione del primo tempo è sul destro di Noslin, murato in area di rigore da Vojvoda. Dopo un minuto di recupero si va dunque all’intervallo sullo 0-0.