Torino-Verona 1-1, Djuric: “Contento per il mio primo gol. Potevamo chiuderla”

Al termine della sfida tra Torino e Verona, valida per la 16^ giornata di Serie A, Milan Djuric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Toro sta facendo un grande campionato ma noi oggi abbiamo ritrovato le nostre certezze. Siamo stati bravi e non era facile dopo un lungo stop. Abbiamo avuto anche altre occasioni per chiuderla ma siamo contenti. Sono contento per il mio primo gol ma speravo arrivasse prima. Sono convinto che con la prestazione di oggi abbiamo fatto un passo in avanti. In futuro possiamo fare un calcio anche più bello".