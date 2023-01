Torino-Verona 1-1, Lazaro: “Dobbiamo alzare il livello in tante piccole cose”

Le dichiarazioni dei protagonisti del match al termine della sfida tra granata e gialloblù valida per il 16° turno

Al termine della sfida tra Torino e Verona, valida per la 16^ giornata di Serie A, Valentino Lazaro è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato bene, ho visto un grande spirito di squadra ma penso che dobbiamo alzare il livello in tante piccole cose. Dobbiamo fare più gol. L'avversario ha fatto un gol su calcio d'angolo e noi ne avevamo parlato nei giorni scorsi perché sapevamo che erano forti. Dobbiamo alzare il livello, volevamo vincere ma speriamo nella prossima partita".