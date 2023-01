Torino-Verona 1-1, le reazioni social: “Poteva andare peggio, poteva segnare Verdi”

Il Toro riparte con un pareggio deludente contro il Verona ultimo in classifica. Djuric apre le marcature di testa proprio allo scadere del primo tempo, Miranchuk pareggia intorno all’ora di gioco con una bordata da fuori. Nulla da fare per...

Il Toro riparte con un pareggio deludente contro il Verona ultimo in classifica. Djuric apre le marcature di testa proprio allo scadere del primo tempo, Miranchuk pareggia intorno all'ora di gioco con una bordata da fuori. Nulla da fare per i granata che nonostante l'arrembaggio finale non sono riusciti a portare a casa l'intera posta in palio. I tifosi, sui social, hanno esternato la propria insoddisfazione per una prestazione che non è stata all'altezza delle aspettative. Questi i migliori tweet su Torino-Verona.