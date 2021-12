Torino-Verona, Pobega: “Gli inserimenti? “È una richiesta del mister”

Le dichiarazioni dei protagonisti pochi minuti prima dell'inizio di questo match valido per il 18^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino e Verona valida per il 18^ turno di Serie A, Tommaso Pobega ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Gli inserimenti? Il mister me lo chiede quando vedo spazi e poi è anche capacità di gestire di non andare sempre ma con la testa. Il Verona sarà pericoloso per tutti e 90 i minuti, dobbiamo restare concentrati, metterli in difficoltà e fare la nostra partita”.