Torino verso il derby: Praet migliora, convocazione possibile. Su Belotti…

Il trequartista belga potrebbe essere disponibile contro la Juventus, verso il rientro anche Ansaldi per cui l'allarme sembra essere rientrato

Irene Nicola

Il Torino continua a monitorare l'infermeria in vista del derby. Ivan Juric sta valutando le condizioni dei granata ai box, per cercare di capire chi potrà rientrare per la sfida di sabato contro la Juventus. Qualche indicazione inizia a trapelare dalle ultime sessioni con il tecnico che è in stretto contatto con lo staff medico: nonostante abbia affermato che non si aspettava di recuperare nessuno, i giorni che ci separano da qui al derby possono essere forieri di novità.

RECUPERO - Dennis Praet potrebbe recuperare in extremis ed essere disponibile, almeno per la panchina. Secondo quanto raccolto da Toro News, cauto ottimismo per quanto riguarda il trequartista belga, che continua a migliorare dopo la distrazione muscolare rimediata durante Sassuolo-Torino. In un primo momento sembrava quasi certo che dovesse aspettare la sosta per recuperare, ma il trequartista belga fa progressi e uno spiraglio per il derby c'è. Gli ultimi giorni di allenamento saranno decisivi per capire le possibilità di Praet. Juric ci spera, considerando gli ottimi risultati che gli hanno garantito le staffette sulla trequarti. Dovrebbe recuperare anche Cristian Ansaldi, che ieri si è sottoposto solo a terapie per una contusione al ginocchio sinistro rimediata contro il Venezia. Nelle prossime ore le idee saranno più chiare, ma l'esterno argentino si prepara per il rientro nel derby, senza partite d'interruzione.

IN BILICO - Minori sono invece le possibilità di Andrea Belotti. Il Gallo si era messo come obiettivo un rientro nella gara più calda del campionato, ma le sue condizioni fisiche sembrano non poterglielo consentire. Belotti ha ripreso sì a correre, che già è un passo avanti rispetto alle ultime dichiarazioni di Juric sulla condizione del capitano granata. Ed è chiaro che sarebbe bello per Juric poter contare su di lui, considerando che Sanabria le sta giocando tutte. Però, al momento l'ipotesi più verosimile rimane quella di un rientro dopo la sosta.

FORFAIT - Nessuna possibilità invece, al momento, per Marko Pjaca e Simone Zaza. Il trequartista croato ieri si è sottoposto alle terapie e ha svolto una seduta in palestra. L'attaccante lucano invece, fermo da agosto per la distorsione al ginocchio, ha bisogno di più tempo per rimettersi al pari dal punto di vista atletico, anche se è in miglioramento pure lui.