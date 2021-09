Torino, oggi solo terapie per Ansaldi: contusione al ginocchio sinistro

I granata di Juric subito in campo dopo il pareggio con il Venezia di ieri sera: all'orizzonte il derby con la Juventus

GLI ALTRI INFORTUNATI - Per quanto riguarda gli altri infortunati, Izzo ha svolto terapie post lombalgia acuta (ieri a Venezia, pur seguendo la squadra, si è chiamato fuori e non è andato in panchina); terapie e seduta in palestra per Pjaca; lavoro individuale infine per Belotti, Praet, Zaza, le cui condizioni sono date in miglioramento, tant’è che sono in grado di correre sul campo. Il Torino tornerà in campo domani per continuare a preparare il match con la Juventus di sabato.