Juric ha recuperato i pezzi che ora stanno ritrovando lo smalto migliore

Roberto Ugliono

Dopo un periodo con diversi assenti a Udine il Torino per la prima volta andava al gran completo e contro il Milan sarà molto simile. L'unico assente per Juric - al momento - è Ola Aina, che molto probabilmente ha finito l'anno solare con la maglia granata. Nonostante un'assenza comunque pesante considerando il momento positivo del terzino nigeriano ex Chelsea, il Torino ha potuto preparare la sfida ai rossoneri a organico praticamente completo.

Torino, verso il Milan assente solamente Aina — Dopo i problemi passati sono rientri un passo alla volta tutti e in settimana gente come Ricci e Sanabria hanno potuto lavorare per ritrovare lo smalto migliore. Un aspetto importante per il Toro, che per le ultime gare prima del Mondiale comunque può contare su tutti i giocatori e questo consente a Juric di poter giostrare come meglio crede i suoi ragazzi durante le gare. In settimana quindi chi è tornato da poco, ha potuto lavorare per ritrovare quella freschezza fisica che potrà permettergli di essere poi più lucido in campo.

Le alternative a questo punto non mancano a Juric, che non solo può pensare a più soluzioni prima del match contro il Milan, ma può anche studiare mosse (e contromosse) a partita in corso. Dalla difesa all'attacco il Toro si presenterà al gran completo, fatta eccezione per l'infortunato Aina. Un peccato, sarebbe stato bello poter vedere i granata al 100% contro i rossoneri e con il terzino a disposizione, per lui e per il Toro quello contro il Milan è un test importante che potrebbe dare ancora più coraggio in ottica futura.