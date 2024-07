Torino-Virtus Verona 2-1: Karamoh-Njie, vittoria in rimonta per i granata

È una vittoria in rimonta a segnare l’esordio di Paolo Vanoli sulla panchina granata, pur in amichevole. I gol di Karamoh e Njie ribaltano l’iniziale vantaggio della Virtus Verona. C’è ancora tanto lavoro da fare per il Toro, ancora in piena preparazione atletica e un cantiere aperto in attesa di rinforzi dal mercato.