Torino, vittoria in casa ritrovata: i motivi di questa lunga astinenza

Sette mesi senza vittorie casalinghe: i motivi di questa astinenza

Sono ben 9 le gare casalinghe dal 6 marzo in poi, in cui i granata non hanno conquistato i tre punti tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino. In ordine cronologico - dopo la vittoria con il Bologna - il Toro ha giocato contro Napoli (sconfitto 0-4), Roma (sconfitto per 0-1), Salernitana (pareggio 1-1), Atalanta (sconfitto 1-2), Monza (pareggio 1-1), Fiorentina (pareggio 1-1), Inter (sconfitto 0-1) e Cagliari la prima di questa stagione (pareggio 0-0). Escluse le sconfitte con Napoli, Roma, Atalanta e Inter che si sono dimostrate più forti, nelle altre gare i granata hanno trovato molte difficoltà nell'affrontare squadre chiuse in difesa. Il Toro ha dimostrato di non saper trovare varchi nella retroguardia avversaria, probabilmente per la mancanza di qualità negli ultimi venti metri e questa difficoltà i granata l'hanno evidenziata anche domenica con il Genoa. Ora Juric - nonostante l'assenza dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali - potrà sfruttare questa pausa per provare a lavorare con la squadra sotto questo aspetto e migliorare già in vista del match con la Salernitana, partita in cui si potrebbe ripresentare la medesima situazione vista con il Genoa in cui l'avversario si chiude in difesa per poi sorprendere il Torino in contropiede.