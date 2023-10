Torino, Vlasic sta bene e torna a disposizione di Juric

Nikola Vlasic sta bene. Il croato è stato sottoposto, come da routine, a esami strumentali a nove giorni di distanza dal trauma alla nuca patito durante uno scontro di gioco in Torino-Inter. All'uscita dal campo Vlasic aveva perso i sensi e da quel momento non è stato a disposizione di Ivan Juric. Nella giornata odierna, lunedì 30 ottobre, il croato ha effettuato una TAC di controllo per verificare il suo stato di salute. Il responso è stato dei migliori per il giocatore e per il Torino. Vlasic sta bene ed è già rientrato in gruppo per ricominciare gli allenamenti sotto la guida di Ivan Juric.