Torino, Vojvoda allontana il mercato: ma la concorrenza per lui non sarà questa

La concorrenza per Vojvoda è destinata ad aumentare: sul mercato si attendono novità

Come detto, l'ex Standard Liegi ha saputo approfittare della mancanza di altri esterni di fascia sinistra, anche se Bellanova può essere adattabile su questa fascia. Juric al momento si fida solo di lui nella posizione di laterale mancino. Vojvoda ormai conosce bene il suo credo calcistico e lo sta ripagando con ottime prestazioni che hanno consentito di allontanare voci di mercato che lo volevano lontano da Torino. Questa assenza di concorrenza per l'esterno classe 1995 sembra però essere destinata a scomparire. In queste ultime settimane di mercato è infatti lecito attendersi una mossa della società per cercare di rinforzare il reparto degli esterni. Il sogno dichiarato di Juric sarebbe quello di un laterale ambidestro che possa offrire nuove soluzioni tattiche. In base a quello che sarà il profilo scelto dalla società granata potrebbe quindi cambiare molto il minutaggio di cui Vojvoda disporrà in questa stagione.