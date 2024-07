Torino, Vojvoda verso il rinnovo: possibile accordo fino al 2027

Con l'arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata, ogni calciatore è stato chiamato a rimettersi in gioco per inserirsi all'interno della nuova impostazione tattica e il futuro di alcuni è ancora in bilico tra permanenza e possibile addio. Dopo la scorsa stagione tra i giocatori in dubbio c'era sicuramente Mergim Vojvoda. Il kosovaro sembra però far comodo al nuovo tecnico granata, che lo vede bene nel ruolo di braccetto di destra e con lui sta lavorando.