Torino, YouHodler è il primo crypto partner della storia del Club

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare che YouHodler sarà l’official Crypto Partner del club per le prossime due stagioni. YouHodler è una piattaforma trasversale nell’ambito FinTech che riguarda prestiti crypto, conti di risparmio crypto, soluzioni innovativi per moltiplicare crypto ed infine cambi di valuta universali. La piattaforma è sufficientemente avanzata per gli esperti, ma anche user-friendly e accessibile per tutti coloro che si stanno appena affacciando al mondo crypto. Lorenzo Barale, Direttore Commerciale Torino FC: 'Siamo molto contenti di avere YouHodler come il primo crypto partner della storia del Club. Questo accordo ci presenta una doppia opportunità: consentire ai nostri tifosi di scoprire e approfondire meglio l’universo crypto, ma anche di aumentare l’espansione del nostro brand in tutto il mondo, aiutandoci dunque a raggiungere nuovi traguardi'. Ilya Volkov, CEO di YouHodler: 'È sempre stato un sogno per noi avvicinarci in qualche modo al bellissimo mondo del calcio. Ora che abbiamo ottenuto la nostra licenza crypto in Italia, siamo entusiasti di poter lavorare al fianco di una delle squadre più storiche e blasonate del campionato italiano'.”