Ai partenopei il colombiano non segna dalla stagione 2020/21, ma ora vuole ritrovare il gol tolto dal VAR contro la Fiorentina

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 5 marzo 2024 (modifica il 5 marzo 2024 | 12:09)

Il rapporto di Duvàn Zapata contro le sue ex è particolarmente proficuo, ma con il Napoli l'attaccante del Torino non segna dalla stagione 2020/21 e in casa dei partenopei addirittura dal 2019. Eppure il suo periodo di forma fa ben sperare. I 3 gol nelle ultime 5 giornate sono il segnale di quanto stia bene l'attaccante colombiano, che con la Fiorentina ha ancora una volta trascinato la squadra (segnando anche una gol poi annullato dal VAR). Sono stati tanti i momenti che dimostrano la fiducia e lo stato di forma del giocatore. Nel primo tempo ha spesso messo in difficoltà la retroguardia della Viola, mentre nel secondo ha lottato su ogni pallone, proteggendo palloni per tutto il campo provando a conquistare il massimo da ogni situazione.

Torino, Zapata contro la sua ex: il Napoli nel suo miglior momento in granata — Ora Zapata torna a Napoli e proverà anche a ritrovare quel gol che contro i partenopei manca da tempo. All'andata però il grande ex era stato molto determinante: due assist e una gara da assoluto protagonista, che permisero al Toro di vincere con un secco 3-0. Ecco allora che un po' di ottimismo in vista di Napoli può anche essere lecito: il feeling di Zapata con le ex e il suo stato di forma possono diventare una garanzia. Il Toro d'altronde davanti ha bisogno dei suoi gol e delle sue giocate, a maggior ragione considerando le difficoltà di Sanabria nell'ultimo periodo.

A Napoli, però, non segna da tempo Zapata. Lui che quando vestiva la maglia azzurra dei campani aveva trovato la maggior parte dei gol proprio all'attuale Stadio Diego Armando Maradona: 9 su 15 tra le mura amiche. Poi da avversario appena una rete in un Napoli-Atalanta 1-2 in cui Duvàn aveva anche fornito un assist a Pasalic. Tanti anni dopo, Zapata può provare a ritrovare quel vecchio feeling con lo stadio di Napoli. Per i granata sarà sicuramente una gara complicata considerando anche come i partenopei stiano rinascendo e il Toro è chiamato a una partita importante. Per fare un gran risultato si affiderà ai gol di Duvàn, l'ex pronto a tornare a Napoli e ritrovare la rete.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.