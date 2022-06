Torino, Zaza cerca una svolta: a 31 anni può decidere di non accontentarsi

L'attaccante granata ha ancora un anno di contratto ma può ancora puntare su se stesso: a 31 anni serve un cambio di marcia

Gualtiero Lasala

Il Torino sta cercando di rimaneggiare la squadra in vista della prossima stagione e alcuni giocatori non sono all’interno del progetto pensato da Ivan Juric in questo ultimo anno. Tra questi c’è sicuramente Simone Zaza, attaccante granata che nell’ultima stagione non ha contribuito alla causa, restando in disparte: nel 2022 infatti i suoi minuti sul campo sono stati soltanto 16, in due partite diverse. Ora il giocatore è di fronte a una scelta importante per la sua carriera, che si può ancora rilanciare.

RISCATTO - Zaza ha compiuto da poco 31 anni, un’età in cui si può ancora cercare una svolta nella propria carriera da calciatore. Non essendo più centrale nel progetto granata, adesso l’attaccante può focalizzarsi su qualche altro progetto, magari ripartendo da alcune realtà più piccole nelle quali trovare più spazio nel corso della stagione che sta arrivando. Zaza è di fronte a questo bivio, in cui può ancora riabilitarsi e provare a dare una svolta alla sua carriera, che nelle stagioni con il Torino si è un po’ incagliata.

FLOP - L’ex Sassuolo era arrivato al Torino con grandi aspettative e un grande sforzo economico di 15 milioni da parte della società granata. Per alcuni tratti ha illuso un po’ l’ambiente, soprattutto nella gestione Nicola, quando sono arrivati alcuni gol pesanti per la salvezza - ad esempio la doppietta contro il Benevento - ma il resoconto finale della sua esperienza in granata non può essere considerato positivamente. Il giocatore ha ancora un anno di contratto e in linea ipotetica potrebbe accontentarsi anche di un’altra stagione ai margini con uno stipendio molto alto (intorno ai 2 milioni di euro a stagione), dall’altro può rilanciare la sua figura nel calcio italiano o internazionale. Nel corso delle prossime settimane l’attaccante capirà il da farsi e sceglierà il suo destino.