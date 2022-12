Torino, Zima al lavoro per provare a imporsi nel 2023: Juric gli dà fiducia

David Zima ha iniziato a fare le prime apparizioni in campionato solo a metà settembre, quando lo si è rivisto in campo contro l'Inter. Ma Juric ha aspettato un altro mese per riproporlo con maggiore continuità, a partire dal derby con la Juventus. Pareva che potesse essere finito ai margini, ma così non è mai stato. Juric nutre grande fiducia nel giovane difensore ceco, che rappresenta un jolly a livello difensivo potendo ricoprire sia il ruolo del difensore centrale che quello di braccetto di destra nella difesa a tre. Una duttilità che garantisce al tecnico croato di poter spendere Zima in due posizioni su tre della retroguardia. Fin dalle prime uscite il difensore ceco ha mostrato personalità, trovandosi a suo agio nel gioco di Juric, che gli garantisce ampi spazi di manovra. Allo stesso tempo, sono emersi alcuni limiti, da qualche errore di posizionamento a qualche peccato d'ingenuità.

Torino, Zima verso un 2023: obiettivo continuità

Zima ha quindi ampi margini di miglioramento, sui quali continuerà a lavorare alla ripresa dei campionati. Il 2023 in questo senso può essere importante per la crescita del difensore ceco, che ha tutte le carte per essere chiamato in causa con maggiore continuità. Il ritiro in Spagna ha dato indicazioni in questo senso, con Zima che ha avuto modo di partire titolare contro l'Espanyol e di subentrare a Djidji nella gara con l'Almeria. Ora per il ceco, l'obiettivo è ritrovare continuità per dire la propria e cercare di scalare ancora le gerarchie con l'anno nuovo. Zima rientra d'altronde in quel gruppo di Under 23 granata che mira a imporsi nel 2023. Non è il solo, insieme a lui cercheranno di farlo anche Ricci, Pellegri e Singo tra quelli che hanno più spazio nell'undici tipo granata.