Torino, Zima operato al menisco: la situazione

Da tre partite - Empoli, Fiorentina in Coppa Italia e Udinese - indisponibile, David Zima rimarrà ai box ancora per qualche mese: come già anticipato da Juric nella conferenza pre Torino-Udinese, questa mattina il difensore ceco si è sottoposto ad un intervento al menisco, precisamente la sutura meniscale laterale destra. L’operazione, svolta dal professor Kalina in Repubblica Ceca ad Olomouc - città natale del giocatore - sotto l’osservazione dello staff medico del Torino, ha avuto buon esito, e il giocatore adesso comincerà la riabilitazione. Nei prossimi giorni, dunque, la situazione medica di Zima verrà monitorata, ma rientrerà in gruppo non prima di tre mesi. Il giocatore, dunque, potrà riunirsi alla squadra verso aprile inoltrato, nell’ultima parte di campionato.