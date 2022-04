Toro, a Salerno riecco Verdi: con Brekalo è uno scontro tra presente e passato

Verdi può essere visto come il simbolo degli anni duri passati dal Torino, Brekalo come quello della rinascita

PRESENTE E PASSATO - Verdi e Brekalo sono due giocatori che rispecchiano bene il momento storico del Torino. Nelle scorse due stagioni, l'uomo chiamato a fare la differenza in attacco (Belotti a parte) era proprio Simone Verdi, ma le sue prestazioni si sono rivelate decisamente al di sotto delle aspettative e la squadra ne ha risentito a livello di punti e classifica. In questa stagione poi, con l'arrivo di Juric, Verdi è stato spesso relegato in panchina e il compito di fare la differenza è stato affidato ad un altro trequartista. Si tratta proprio di Josip Brekalo, che in questi primi 8 mesi in granata ha alzato il livello qualitativo offensivo della squadra, una cosa praticamente mai riuscita all'ex Napoli e Bologna.